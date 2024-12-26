"نحو رؤية تمكينه لمواجهة تحديات المرأة الريفية العاملة" لقاء بالهيئة الإنجيلية.. صور

بدأت منذ قليل فعاليات الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت عنوان “نحو رؤية تمكينه لمواجهة تحديات المرأة الريفية العاملة بين الموروث والسياسات” بمشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة.

يشارك بالحضور عدد من البرلمانيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى تمثيل التضامن الاجتماعي، الخبراء والاستشاريين، كما يشارك أيضا عدد من المؤسسات المجتمعية، والصحفيين والإعلاميين.

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