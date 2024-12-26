تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، حيث تم تداول 65000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 893 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 350 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 543 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة AGE-M وعلى متنها 52 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين الحرية وعمان، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وعمان، فيما غادرت السفينتين امل وAlcudia Express، كما تم تداول 2000 طن بضائع و317 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.