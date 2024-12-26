لافروف: أحمد الشرع وصف علاقات سوريا مع روسيا بالقديمة والاستراتيجية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن المناقشات مع السلطات الجديدة في سوريا تركز على القضايا التقنية، خاصة تلك المتعلقة بأمن المواطنين الروس وسفارتهم.

وأوضح خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التواصل مع هذه السلطات يتم عبر السفارة الروسية في دمشق.

كما أشار إلى تصريح أحمد الشرع الذي وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها قديمة واستراتيجية، مؤكدًا دعم روسيا لهذا التوجه واستمرار تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير عن أمل بلاده في التعاون مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وشدد على رفض روسيا لأي سيناريو يقود إلى تقسيم سوريا، محذرًا إسرائيل من محاولة تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين.