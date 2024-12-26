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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء وأمطار مساء على السواحل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم الخميس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة. 

وأمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 8 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 4 درجات، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات.

الارصاد حالة الطقس اليوم