محافظ القليوبية يوجه بتوفير أماكن مبيت لائقة للأطباء والتمريض بمستشفى ناصر

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مسائية موسعة لثلاث مستشفيات رئيسية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور محمد عبد الغني مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى والدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى ناصر والدكتور محمد بلابل مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي.

بدأت الجولة التفقدية بمستشفى النيل للتأمين الصحي حيث اطلع المحافظ على سير العمل في أقسام الاستقبال، ورعاية القلب، ووحدة قسطرة القلب، ووحدة رعاية السكتة الدماغية. وخلال جولته، حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المرضى، مستمعًا إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكدًا على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع المواطنين.

ووجه بتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية، كما شدد على أهمية حسن معاملة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأمر المحافظ بتخصيص منطقة استراحة مريحة لأهالي المرضى، وتكثيف الجهود لتقوية جسور التواصل بين الإدارة الطبية والمرضى.

وتابع "عطية"، أعمال تطوير قسم الكلى بالمستشفى، حيث وجه الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وذلك لتلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

كما وجه المحافظ برصف الشارع المجاور للمستشفى، وتجميله بالإنترلوك، وإزالة كافة التشوهات البصرية، وذلك بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والزوار.

وتابع المحافظ جولته التفقدية متوجهًا إلى مستشفى ناصر التخصصي حيث تفقد أقسام الاستقبال، والعمليات، والرعاية المركزة، والحضانات، والأشعة، وبنك الدم.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات طبية متميزة، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة والتعقيم.

وخلال زيارته لمستشفى ناصر، وجه المحافظ بتوفير أماكن مبيت لائقة للأطباء والتمريض، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.

وشملت الجولة التفقدية أيضًا مستشفى بنها للتأمين الصحي بمدينة بنها، حيث اطلع المحافظ على سير العمل في مختلف الأقسام، واستمع إلى تقارير الإدارات الطبية حول الخدمات المقدمة وأبرز التحديات التي تواجههم.

وفي ختام جولته التفقدية، أكد محافظ القليوبية على أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية يأتي في صدارة أولويات المحافظة، كما وجه بتكثيف الجهود لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

جولة المحافظ

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