بالصور.. التشويق والكوميديا في عاشر أيام مهرجان الرياض للمسرح

شهدت فعاليات عاشر أيام مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، تفاعلا كبيرا مع الجمهور، مسرحية "شاكر هولمز" في إطار اجتماعي بوليسي، يجمع بين الكوميدية السوداء والتشويق والإبداع الفني، حيث تدور أحداثها حول المحقق العبقري "شاكر هولمز" والذي يواجه قضية معقدة ليكشف حقيقتها بمهاراته الفريدة؛ ما يجعلها تجربة تجمع بين التشويق والكوميديا.

المسرحية من بطولة مجاهد العمري وظافر الشهري، بمشاركة الممثلين بدر أبو هميل، وائل غازي، عبدالعزيز الخميس وناهد نبعه، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، وتأليف وإخراج ظافر الشهري

المسرحية الثانية بعنوان مسرحية "غيمة"، التي تأخذ الجمهور إلى عالم الفانتازيا عبر أحداثها التي تدور في إحدى القرى الجنوبية. تبدأ القصة عندما تضع أم فقيرة طفلها الرضيع "مزهر" عند امرأة أخرى خوفاً عليه من الموت جوعاً ويكبر "مزهر" في القرية ويلتقي بـ "غيمة"، ابنة أحد سكانها، وتنشأ بينهما علاقة حب منذ الطفولة، في حين تظهر شخصيات أخرى تلعب أدواراً محورية في تطور الأحداث.

ويذكر أن مهرجان الرياض للمسرح يعد واحدًا من أبرز التظاهرات الثقافية التي تحتفي بالمسرح في المملكة العربية السعودية.

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