وكيل زراعة البحيرة يتابع أعمال جمعية العبور التابعة لمراقبة جنوب وغرب التحرير

أجرى الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، اليوم الخميس، جولة بجمعية العبور الزراعية التابعة للمراقبة العامة والتنمية والتعاون الزراعي بجنوب وغزب التحرير"قطاع التحدي"، بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث بعض الشكاوى الواردة إلى الوزارة من قبل المواطنين تجاه الجمعية.

وتابع الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة، أعمال الجمعية وخاصة الدورة المستندية الخاصة بصرف الأسمدة ومتابعة الوارد والمنصرف والرصيد بالجمعية ، وكان قد عقد اجتماع بالعاملين بالجمعية.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، بأهمية التركيز على عدم صرف أى أسمدة لأى متعدى على الأرض الزراعية، وعدم الصرف نهائيا لمن لا يحمل كارت الفلاح وطبقا لما هو مدون على المنظومة وخاصة الحصر الفعلى على الطبيعة.

وشدد على عدم تحميل أى مبيدات أو مخصبات أو أي أعباء إضافية على الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بنقل الحيازات طبقا للقانون والتصدى بكل حزم لأى حالة تعدى على الأرض الزراعية فى المهد، وطالبهم بإرسال بيان دورى عن الزراعات والمحاصيل المنزرعة، وحالات التعدى والإزالة وغيرها، وكافة البيانات المتعلقة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بجنوب وغرب التحرير قطاع التحدى لمديرية الزراعة بالبحيرة.