صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 30,006.51 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.24%، وصولًا إلى 8,229.61 نقطة.

كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 11,297.72 نقطة، وكذا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.12%، وصولًا إلى مستوى 3,084.67 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 36,999.74 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.12%، وصولًا إلى 6,576.24 نقطة.

بينما هبط مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.03%، مسجلًا 13,189.33 نقطة.