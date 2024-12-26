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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

أداء مؤشرات البورصة 

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 30,006.51 نقطة، كما صعد  مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.24%، وصولًا إلى 8,229.61 نقطة.

كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 11,297.72 نقطة، وكذا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.12%، وصولًا إلى مستوى 3,084.67 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 36,999.74 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.12%، وصولًا إلى 6,576.24 نقطة.

بينما هبط مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.03%، مسجلًا 13,189.33 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الخميس