الكشف على 296 مواطنًا خلال القافلة الطبية بقرية الشلاق في الشيخ زويد

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء عن انتهاء أعمال اليوم الأول بالقافلة الطبية المجانية بقرية الشلاق بالشيخ زويد.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة الطبية بقرية الشلاق مستمرة في تقديم خدماتها غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف السيد وائل جابر مسؤول المعلومات بالقوافل العلاجية، أنه تم الكشف على عدد 296 مواطنا وتقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية في اليوم الأول للقافلة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد حسانين أن الكشف وتقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان لجميع المواطنين، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.