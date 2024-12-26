مدير تعليم الفيوم يُكرم طالبتين بالإذاعة المدرسية للأداء المتميز في التقديم وإلقاء الشعر

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح في مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية للبنات بشرق الفيوم، وتابع أقسام التعليم الفني، بحضور محمد عبد السلام مدير عام التعليم الفني، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي، وسوسن مصطفى مدير وحدة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

وفي إطار متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية في المدارس الفنية بالمحافظة، حضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم، وأشاد بانضباط وانتظام طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية للبنات.

وقد قرر وكيل الوزارة تكريم الطالبة حبيبة محمد رشاد مقدمة الإذاعة المدرسية، والطالبة رحمه الدسوقي إبراهيم والتى قامت بإلقاء قصيدة الشعر، وذلك للمستوى المتميز فى الأداء والإلقاء.

متابعة برنامج الملابس الجاهزة (تعليم مزدوج)

بعد حضور الطابور، قام وكيل الوزارة بزيارة قسم تفصيل الملابس الجاهزة بالمدرسة، حيث تفقد ورش العمل والمرافق التعليمية الخاصة بالطلاب، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المعلمين والطلاب في هذا القسم، مؤكدًا على أهمية التعليم الفني في تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجونها في حياتهم المهنية، كما اطلع على مستويات الأداء في الورش التعليمية وناقش مع الطلاب كيفية تطوير مهاراتهم في هذا المجال، ووضع تصور مقترح لعمل خط إنتاج الملابس الجاهزة بالمدرسة، بالسعر المناسب لسوق العمل.

متابعة قسم الزخرفة

ثم انتقل وكيل الوزارة لمتابعة قسم الزخرفة، حيث اطلع على الأعمال الفنية التي يقوم بها الطلاب في هذا القسم، مشيدًا بمستوى الإبداع الذي أظهره الطلاب في الأعمال الزخرفية والرسم، كما استمع إلى شرح من المعلمين حول المناهج الدراسية والتدريب العملي الذي يتلقاه الطالبات في هذا المجال الفني، وأكد على أهمية تعزيز تعليم الفنون بشكل عام والفنون التطبيقية بشكل خاص، لتطوير مهارات الطلاب الفنية وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

التأكيد على دعم التعليم الفني

في ختام جولته، أكد الدكتور خالد خلف قبيصي على أهمية التعليم الفني في تطوير الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للطلاب بعد التخرج، وأوضح أن التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتطوير المجتمع، معربًا عن دعمه الكامل للمدارس الفنية والمهنية في محافظة الفيوم، وكذلك دعم المعلمين الذين يعملون جاهدين لتطوير مهارات الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة الاستمرار في تحسين جودة التعليم الفني وتقديم الدعم اللازم من خلال توفير الأدوات والمعدات الحديثة في الأقسام المختلفة، لضمان تدريب طالبات المدرسة على أحدث التقنيات في مجالاتهم.

متابعة مكتبة المدرسة وطالبات مبادرة معاً ننطلق

كما تفقد وكيل الوزارة مكتبة المدرسة الفنية للبنات والتقى مع طالبات المدرسة ضمن مبادرة "معًا ننطلق لطالبة"، مشيراً إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية للطالبات، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى الاستفادة من المكتبة، كما ناقش مع المعلمين المسؤولين عن المكتبة كيفية تعزيز استخدامها وتوفير المزيد من المواد التعليمية التي تدعم المناهج الدراسية والأنشطة الإضافية.

وأشاد بجهود المدرسة ، ومدير المدرسة محمود يوسف على فرج مدير مدرسة الفنية بنات بالحادقة، وذلك للأداء المتميز في العمل، وكذلك توفير بيئة تعليمية مناسبة تشجع الطالبات على القراءة والاستفادة من المصادر المعرفية المتاحة.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة في تحفيزهن على التفوق في مجالات التعليم والتطوير الشخصي، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من قبل الوزارة للطالبات في كافة المجالات هو جزء من رؤية الوزارة لتحسين التعليم الفني والمساهمة في تطوير مهارات الطالبات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الثقافية والتعليمية مثل "مكتبة المدرسة"* ومبادرة "معًا ننطلق لطالبة"، في تحسين مستوى التعليم وتعزيز مهارات الطالبات في جميع المجالات، كما وعد بتوفير المزيد من الدعم والتجهيزات للمكتبات المدرسية في المدارس الفنية لتكون بيئة تعليمية أكثر جذبًا للطالبات.

كما التقي وكيل الوزارة بفريق الجودة بالمدرسة، وأكد على ضرورة بذل مزيدا من الجهد بالمدرسة من أجل حصول المدرسة على الجودة والاعتماد ، حيث أشاد بالمستوى المتميز للمدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكيل الوزارة على دعم الأنشطة التعليمية والفنية في المدارس، وتعزيز دور المكتبات المدرسية كمراكز تنمية ثقافية وفكرية للطالبات، وفي إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، خاصة مدارس التعليم الفني، وتقديم الدعم اللازم لها من أجل تحقيق أهداف التعليم والتدريب المهني المتكامل.

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