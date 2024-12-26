مشروع خدمة عامة ورسم على الجدران بمركز شباب مدينة العريش

نفذ مركز شباب مدينة العريش مشروع الخدمة العامة الذي يضم نظافة ورسم لوحات فنية معبرة بمشاركة‎ شعبة الفن التشكيلي، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة "الإدارة الاستراتيجية".

تأتي هذه الفاعليات في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية والمساهمة في نشر الوعي البيئي.

ويهدف المشروع إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، وتأكيدا علي الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوعية الشباب وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية والشبابية.