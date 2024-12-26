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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة "الشباب الرياضة" تتابع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بشمال سيناء

لجنة وزارة الشباب
لجنة وزارة الشباب الرياضة لمتابعة المشروع القومي للموهبة وال
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واصلت لجنة متخصصة من وزارة الشباب والرياضة، متابعة المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي بكافة أقسامه « الملاكمة - سلة بنين - تنس طاولة ناشئين وشباب».

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وتهدف المتابعة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تقييم المستوى الذي وصل إليه كل متدرب في المهارات الحركية والبدنية المختلفة، ورصد التقدم و مقارنة الأداء الحالي للأبطال بأدائهم السابق لتحديد مدى التطور الذي حققوه، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية بناءً على نتائج الاختبارات، يمكن لتلبية احتياجات كل متدرب بشكل أفضل وتلبية احتياجات كل مركز تدريب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء