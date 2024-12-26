المشدد 3 سنوات لمسجل خطر في استخدام البلطجة واستعراض القوة بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 3 سنوات في استخدام البلطجة، واستعراض القوة

وحيازة سلاح ناري، وذخيرة لذات العيار بمنطقة الشرابية.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم ف.ا مسجل خطر استخدام البلطجة واستعراض القوة، وحيازة سلاح ناري في الشرابية.

وكان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وبانتقال قوات الأمن لمحل الواقعة وضبط المتهم باستعراض القوة، حيث أخرج سلاحًا ناريًا وأطلق أعيرية نارية أثناء تشاجره مع أحد الأشخاص.

وتمكنت قوات الأمن القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحيازته على سلاح ناري واعترف بحيازته بغرض التشاجر والدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.