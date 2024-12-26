تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في مصر، بنحو 5 جنيهات، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3735 جنيها، فيما يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسات النقدية لعام 2024، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة أسعار الفائدة على الأموال بالقطاع المصرفي.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2626.10 دولار.