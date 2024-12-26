وادي دجلة يستضيف الجونة في دوري الكرة النسائية

تنطلق اليوم أولى مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ويستضيف فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة ، فريق نادي الجونة خلال مباراة تجمعهم على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

نقاط وادي دجلة والجونة

ويحتل وادي دجلة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق 25 نقطة جمعها من خلال 10 مباريات خاضها فاز في 8 مباريات منها وهزم في مباراة وتعادل في الأخيرة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر بـ10 نقاط جمعها من خلال 11 مباراة فاز في 3 مباريات منها خسر في 7 مباريات وتعادل في مباراة.

وتستكمل باقي مباريات الدوري النسائي غدا الجمعة ، على أن تشتمل الجولة على 6 مباريات.

وتشهد الجولة الرابعة عشرة من الدوري، عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الزمالك أمام انبي، والأهلي أمام الطيران، البنك الأهلي أمام المقاولون العرب.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري النسائي غداً كالآتي:

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز -النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي - ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري - ملعب المعادي - 14:30

الأهلي ضد الطيران - ملعب الأهلي بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز - ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30