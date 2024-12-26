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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية متخصصة لتعلم اللغة الألمانية

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لدورة تدريبية جديدة لتعلم اللغة الألمانية مستوى A1.1، ومستوى A1.2 لطلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بجودة التعليم وتأكيدًا على دور جامعة حلوان في تقديم الدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وأكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم فرص تعليمية متخصصة ومتميزة للطلاب والمهتمين، بما يعزز من قدراتهم اللغوية ويؤهلهم للتواصل على المستوى الدولي.

كما أوضح الدكتور شادي الكردي أن الدورة تنطلق فور اكتمال العدد على ان تكون مدة المستوى الواحد 60 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مجالات التواصل الثقافي والمهني.

الجامعات المصرية بجامعة حلوان المستوى الدولي دورات تدريبية