وداعًا لأزمة الشبكات.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها بمصر

كشف الدكتور محمد رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي التي ستطبق قريبا في مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وعبيد أمير ببرنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أنها عبارة عن مكالمات تتم من خلال شبكة الواي فاي؛ وذلك من أجل حل أزمات تغطية شبكات المحمول العادية.

وتابع رمضان: المكالمات ستتم من خلال شبكة الواي فاي المنزلية ويتم محاسبة العميل من خلال الشركة التابع لها راوتر الشبكة المتصل عليها العميل.

واستكمل قائلا: سياسات الشركات هي التي ستحدد طريقة محاسبة العملاء في مكالمات الواي فاي، خاصة أن لكل شركة نظام للسداد والدفع والمحاسبة، متوقعا أن يكون تحديد القيمة من خلال القومي للاتصالات.

واختتم قائلا: خدمة الواي فاي كولينج متوفرة دوليا وسيتم البدء في تشغيلها بمصر بشكل تجريبي.

