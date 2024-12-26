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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفنوا داخل خندق.. تفاصيل مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شابين إثر انهيار خندق جبلي عليهما أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة جبلية بأبو رواش بمحيط مركز كرداسة، وصرحت بدفن جثة شاب منهما قد تم انتشاله بعد جهود كبيرة من رجال الإنقاذ، فيما تواصل الجهود لإنقاذ الشاب الثاني.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا بأن الشابين كانوا بصدد التنقيب عن الآثار خلسة بداخل الجبل، إلا أنهم دفنوا بداخله، واستعجلت تحريات المباحث لمعرفة هوية الشابين وملابسات قيامهم بعملية التنقيب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانهيار حفرة على شخصين بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شخصين بالتنقيب خلسة عن الآثار وخلال ذلك انهالت عليهما الحفرة ونجحت القوات في انتشال جثة أحدهما بينما يستمر البحث عن الجثة الأخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التنقيب عن الآثار كرداسة اثار جبل