اليوم.. انطلاق جولة "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثاني والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو انطلاق الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى تسمى بجولة "البوكسينج داى"، والتى تفتتح بمواجهة مانشستر سيتى وإيفرتون.

ففى تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، يحتضن ملعب "الاتحاد"، مواجهة فريق مانشستر سيتى والذى يستضيف نظيره إيفرتون.

ويدخل فريق مانشستر سيتى اللقاء وفى جعبته 27 نقطة، احتل بها المركز السابع، بعد أن حصدهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات، وتعرض للهزيمة فى 6 مواجهات.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، من 3 انتصارات و7 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة فى 6 جولات.

السيتى يبحث عن مصالحة جماهيره

ويبحث فريق مانشستر سيتى فى تلك المباراة عن حصد الثلاث نقاط، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد الأداء السيئ الذى يقدمه الفريق فى الآونة الأخيرة وتعرضه لـ 6 هزائم بعد 17 جولة فقط فى الدورى الإنجليزى، ليكونوا شاهدين على أسوء دور أول فى العقد الأخير للسيتزينز فى الدورى الإنجليزى.

حيث لم يتذوق مانشستر سيتى طعم الانتصار فى آخر 8 جولات سوى فى مباراة وحيدة فقط أمام نوتينجهام فورست، وتعادل وحيد أمام كريستال بالاس بهدفين لكل فريق.

ومن منافسات اليوم فى تلك الجولة، يلتقى فى تمام الخامسة من مساء اليوم، فريق بورنموث، بنظيره كريستال بالاس، وأستون فيلا يحل ضيفًا على نظيره نيوكاسل.

وفى نفس التوقيت يلتقى فريق نوتينجهام فورست، بنظيره توتنهام هوتسبير، وساوثهامتون يستضيف وست هام يونايتد.

ماذا تعرف عن جولة “البوكسينج داى”؟

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وتعود تسميت تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.

بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة فى هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.