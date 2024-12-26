بسبب البرد.. وفاة 3 أطفال حديثي الولادة خلال 48 ساعة في غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، بوفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، توفيت اليوم، رضيعة بعدما تجمدت من برد الخيام في مواصي خان يونس.

وقالت والدة الطفلة: "ماتت من البرد، كنت أقوم بتدفئتها واحتضانها، لكن لم نملك ملابس إضافية لتدفئة هذه الفتاة".

وفي الساعات الـ 48 الماضية، أفاد الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والتوليد في مستشفى ناصر في خان يونس، بوفاة 3 أطفال على الأقل، أحدهما يبلغ من العمر 3 أيام والآخر شهرا واحدا، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم القدرة على الوصول إلى مأوى دافئ.

وتعرضت منطقة المواصي الساحلية غرب رفح، والتي صنفتها إسرائيل سابقا على أنها "منطقة إنسانية"، مرارا وتكرارا لهجمات إسرائيلية.

ونزح آلاف الفلسطينيين إلى هناك بحثا عن مأوى، وهم يعيشون منذ أشهر في خيام مصنوعة من القماش والنايلون.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس الأربعاء، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 45361 وعدد المصابين إلى 107803 منذ السابع من أكتوبر 2023.