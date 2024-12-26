جمعتهم 127مباراة.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة اليوم الخميس، بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، حيث تقام في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد برج العرب

مارسيل كولر في مواجهة علي ماهر للمرة السادسة

ليلتقي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، بعلي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي للمرة السادسة على التوالي، اصطدم به بواقع 3 مباريات مع النادي المصري ، ومباراتان أثناء تدريبه لفريق مودرن سبورت .

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

لعب الفريقان 127 مباراة طوال تاريخ الفريقين بالدوري الممتاز، كانت المباراة الأولى يوم 5 نوفمبر 1948 في الموسم الأول للدوري الممتاز، وفاز الأهلي 3- صفر، أحرزها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، وآخر مباراة في الدور الثاني للموسم الماضي يوم 26 يوليو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 1-صفر، أحرزه وسام أبو علي.

فاز الأهلي في 71 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 181 هدفاً مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي ثلاث مرات، والفوز 4-1 مرتين، و4-2 مرتين، و3-صفر خمسة مرات، وأكبر فوز للمصري 3-صفر مرتين.

السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري الممتاز، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة "إينو" برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمر كمال، مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، سمير محمد، وسام أبو علي.

في المقابل، استبعد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، كلًا من:

محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف، ورضا سليم.

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى : محمود جاد.

وفي خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي.

خط الوسط : محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف- صلاح محسن.