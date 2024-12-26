أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 780 ألفًا و860 جنديًا

أكد الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 780 ألفا و860 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء /يوكرين فورم/، اليوم /الخميس/ - "أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1540 جنديا بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و630 دبابة و19 ألفا و933 مركبة مدرعة و21 ألفا و357 نظامًا مدفعيا و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1031 من أنظمة الدفاع الجوي و2971 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و667 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و180 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و971 طائرة بدون طيار".