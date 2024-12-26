هجوم إلكتروني يستهدف الخطوط الجوية اليابانية ويسبب تأخير في الرحلات

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية تعرض نظامها الخاص بتسجيل الأمتعة لهجوم إلكتروني، مما تسبب في تأخير 24 رحلة داخلية لمدة تصل إلى ساعة، وتأثر محدود في بعض الرحلات الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن المشكلة بدأت صباح اليوم، مما دفعها إلى تعليق مبيعات التذاكر للرحلات الداخلية والدولية بقية اليوم، مع الإبقاء على صلاحية التذاكر المشتراة مسبقًا.

وأفادت مصادر تحقيق بأن الشركة أبلغت الشرطة بأن الهجوم ناتج عن إغراق الشبكات بكمية ضخمة من البيانات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكدت الخطوط الجوية اليابانية أنها تعمل على التعامل مع الهجوم الإلكتروني وتحديد مصدره، مشيرة إلى احتمال تأثيره على المزيد من الرحلات.

وفي مؤتمر صحفي، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي: "طلبنا من الخطوط اليابانية عبر وزارة النقل إصلاح النظام بسرعة والاستجابة لاحتياجات العملاء المتضررين".

ومن جانبها.. أكدت شركات طيران أخرى، منها "الخطوط اليابانية الشاملة" و"سكاي مارك" و"سولاسيد" و"ستار فلاير"، أنها لم تتعرض لأي هجمات وأن عملياتها تسير بشكل طبيعي.

وفي مطار هانيدا بطوكيو، بدت علامات القلق على الركاب أثناء تواصلهم مع الموظفين وتفقدهم لهواتفهم، بينما كانت الأوضاع أكثر هدوءًا في مطار ناريتا بمحافظة تشيبا.

