رواندا تبدأ في تقديم عقار وقائي جديد ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"

قررت رواندا البدء في تقديم عقار وقائي جديد ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" كانت منظمة الصحة العالمية أوصت به منذ عام 2022.

أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، والذي أشار إلى أن زامبيا كانت أول دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدم هذا العقار الذي يطلق عليه اسم "CAB-LA" في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن هذا العقار الجديد سيحل محل حبوب "PrEP" المقدمة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية.

ويأتي عقار "CAB-LA" على شكل حقنة يتم إعطاؤها كل شهرين.

ويتلقى أكثر من 10 آلاف شخص في رواندا العلاج الوقائي ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي السنوات الأخيرة، تمكنت رواندا من تثبيت معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عند ما يقرب من 3 % من السكان، ومكنت جهود الوقاية والفحص، وفقا لوزارة الصحة، من خفض عدد الإصابات الجديدة إلى النصف خلال أقل من 15 عاما.