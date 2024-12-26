تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي في الدوري

استقر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على تشكيل لاعيبه، الذي سيخوض به مواجهة الأهلي اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب كبير من عشاق الفريقين نظراً لأهمية المباراة.

يأتي التشكيل المتوقع للمصري كالآتي:

في حراسة المرمى : محمود جاد.

وفي خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي.

خط الوسط : محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف- صلاح محسن.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال آخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتقاسم النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري مع الزمالك وبيراميدز، برصيد 11 نقاط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

وأكد علي ماهر، على استغلال جميع الفرص خلال المباراة وذلك للحفاظ على شباك المصري نظيفة ومحاولة خطف ثلاث نقاط جديدة لمواصلة الحفاظ على وجودهم على الصدارة في ترتيب الدوري.