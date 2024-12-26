ماذا تعرف عن جولة "البوكسينج داى" بالدورى الإنجليزى

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت انطلاق الجولة الأشهر فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، والتى تسمى بجولة "البوكسينج داى"، والتى تكون آخر مواجهات العام المنقضى.

حيث تتجه نظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الساعة الثانية والنصف عندما تنطلق الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

لماذا سميت بـ البوكسينج داى؟

وتعود تسمية تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.



بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة فى هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.

وتشهد مواجهات الليلة فى تلك الجولة، إقامة 8 مباريات فى غاية القوة والإثارة، يأتى أبرزها مانشستر سيتى عندما يستضيف إيفرتون، وليفربول يصطدم بليستر سيتى ، واليونايتد يحل ضيفًا على وولفارهامبتون.