ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يخسر 1540 جنديا في أوكرانيا خلال يوم

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بلغ إجمالي خسائر القوات الروسية في أوكرانيا من 24 فبراير 2022 إلى 26 ديسمبر 2024 حوالي 780860 من أفراد الجيش الروسي، من بينهم 1540 جنديا خلال اليوم الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 9630 من الدبابات الروسية، 1933 من المركبات القتالية المدرعة، 2357 من الأنظمة المدفعية، 1031 من أنظمة الدفاع الجوي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية اليوم الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 369 طائرة، و 329 طائرة هليكوبتر، و20971 صواريخ كروز، 3003 من السفن والقوارب.

أوكرانيا القوات الروسية الجيش الروسي القوات الأوكرانية