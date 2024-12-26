الجيش الروسي يخسر 1540 جنديا في أوكرانيا خلال يوم

بلغ إجمالي خسائر القوات الروسية في أوكرانيا من 24 فبراير 2022 إلى 26 ديسمبر 2024 حوالي 780860 من أفراد الجيش الروسي، من بينهم 1540 جنديا خلال اليوم الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 9630 من الدبابات الروسية، 1933 من المركبات القتالية المدرعة، 2357 من الأنظمة المدفعية، 1031 من أنظمة الدفاع الجوي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية اليوم الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 369 طائرة، و 329 طائرة هليكوبتر، و20971 صواريخ كروز، 3003 من السفن والقوارب.