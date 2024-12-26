6 معلومات عن مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري

يصطدم فريق المصري البورسعيدي بنظيره فريق الأهلي، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر ، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب كبير من عشاق الفريقين نظراً لأهمية المباراة.

القناة الناقلة للمباراة

وتبث مباراة الأهلي ضد المصري عبر شاشة أون تايم سبورتس.

أرقام الأهلي والمصري

ويدخل فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة .

فيما يدخل المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

ويتقاسم النادي المصري صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، متفوقين على جميع الفرق.

حكام المباراة المرتقبة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمر كمال، مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، سمير محمد، وسام أبو علي.

في المقابل، استبعد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، كلًا من:

محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف، ورضا سليم.

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي

وأستقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، علي تشكيل لاعيبه، الذي سيخوض به مواجهة الأهلي

ويأتي في التشكيل في حراسة المرمى : محمود جاد.

وفي خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي.

خط الوسط : محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم.