التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، علي ملعب “برج العرب” في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي



حكام مباراة الأهلي والمصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري

يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة



تنطلق مباراة الأهلي والمصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.