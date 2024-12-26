صراع القمة يشعل مواجهة الأهلي والمصري في برج العرب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المصري البورسعيدي اليوم الخميس، علي ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهم ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.



يدخل الأهلي المباراة بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري بعد التعادل في آخر جولتين مع الإتحاد السكندري والبنك الأهلي.



ويخوض المارد الأحمر اللقا بدوافع كبيرة عقب الفوز الكبير الذي حققه في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.



كما يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام المصري وحصد الثلاث نقاط لمزاحمة الزمالك وبيراميدز على صدارة الدوري.

في المقابل يدخل فريق المصري المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز لانفراد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز وتعويض التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

قائمة الأهلي لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمر كمال، مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، سمير محمد، وسام أبو علي.

في المقابل، استبعد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، كلًا من:

محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف، ورضا سليم.



حكام مباراة الأهلي والمصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.



وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري

يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة



تنطلق مباراة الأهلي والمصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.