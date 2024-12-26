تشاهدون اليوم.. الأهلي يتحدى المصري في الدوري ومواجهات قوية بالدوري الإنجليزي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات قوية في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الأهلي ضد المصري في الدوري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

02:30 مانشستر سيتي X ايفرتون

05:00 بورنموث X كريستال بالاس

05:00 تشيلسي X فولهام

05:00 نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا

05:00 نوتينجهام فورست X توتنهام

05:00 ساوثهامبتون X وست هام

07:30 وولفرهامبتون X مانشستر يونايتد

10:00 ليفربول X ليستر سيتي

مواعيد مباريات الدوري المصري

05:00 البنك الأهلي X سيراميكا كيلوباترا

05:00 سموحة X غزل المحلة

08:00 بتروجت X الجونة

08:00 المصري البورسعيدي X الأهلي

مواعيد الدوري المصري –سيدات

02:30 الجونة X وادي دجلة

مواعيد الدوري الإنجليزي –الدرجة الأولى

10:00 ستوك سيتي X ليدز يونايتد

05:00 شيفيلد يونايتد X بيرنلي

07:30 وست بروميتش ألبيون X ديربي كاونتي

05:00 بلاكبرن X سندرلاند