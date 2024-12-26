اليوم.. محاكمة نجل زوجة الشيف الشربيني بتهمة دهس عامل دليفري

تنظر محكمة جنح الطفل بالشيخ زايد، اليوم الخميس، محاكمة ابن زوجة الشيف الشربيني في اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وقررت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد في وقت سابق، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إحالة قضية نجل زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل، في خطوة قانونية جديدة ضمن إجراءات التحقيق بالقضية.

تحليل مخدرات

في السياق ذاته، كشف تقرير الطب الشرعي سلبية عينة المخدرات التي سُحبت من نجل زوجة الشيف الشربيني، بعد أن تم عرض العينة على مصلحة الطب الشرعي للتحقق من تعاطي المواد المخدرة من عدمه.

وصدم المتهم عامل دليفري بسيارته من الخلف، وفر هاربا من موقع الحادث، خشية من تعرض الناس له، حسب أقواله في محضر الشرطة.

وتصدرت واقعة دهس نجل زوجة الشربيني لعامل الدليفري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاضطلاع على تفاصيل الحادث.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أعلنت القبض على المتهم في الواقعة، بعد هروبه من مكان الحادث، وهو ما برره بأنه كان يخشى من تعرض المواطنين في موقع الحادث له.

وفحصت أجهزة الأمن، بلاغًا تلقاه قسم شرطة أول الشيخ زايد، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نجل زوجة شيف شهير بعامل دليفري، أدى إلى وفاة الأخير، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة بخارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائدها.

وقال شهود عيان، إن المتهم دهس عامل الدليفري وفر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر بسبب حدوث عطل في السيارة، وترجل منها وفر هاربًا.

بعد ذلك، وصل إلى قسم شرطة الشيخ زايد، الشيف الشهير وبرفقته ابن زوجته ويبلغ من العمر 16 عامًا، ولا يحمل رخصة قيادة خاصه به.