فلسطين.. قصف مدفعي على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفا مكثفا على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد خمسة صحفيين فلسطينيين، كانوا داخل سيارة استهدفها طيران الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهم: فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي.

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

وقال إعلام فلسطينيي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.