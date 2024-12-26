إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تجدد قصف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 5 شهداء بعد قصف الاحتلال لمركبة صحافة أمام بوابة مستشفى العودة وسط قطاع غزة، والشهداء هم: فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عزبة سلمان وباقة الحطب قضاء قلقيلية، بعددًا من الآليات العسكرية التي جابت شوارع مدينة قلقيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.