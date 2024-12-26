مدير مايكروسوفت: مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلى درجة من الكفاءة والتأهيل

الخميس 26/ديسمبر/2024 - 03:12 ص

قالت ميرنا عارف رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت فى مصر، إن الركيزة الأساسية وهي البنية التحتية التي جهزت وطورت الفترة الماضية، أتاحت عددا كبيرا من الاستثمارات في مصر.

وأشارت ميرنا عارف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلى درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات المقبلة، لافتة في هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام في ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان في الدولة المصرية.

كما أكدت رئيس شركة مايكروسوفت مصر، أن أولوية القطاع الخاص للمشاريع التي يتم طرحها لكي تكون هناك حالة من التنافسية.