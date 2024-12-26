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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. انتشال جثامين 5 شهداء من سيارة الصحفيين المستهدفة بمخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بانتشال خمسة شهداء من سيارة الصحفيين المستهدفة بالقرب من مشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت إعلام فلسطينيي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

كما فجرت  قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

انتشال خمسة شهداء سيارة الصحفيين مخيم النصيرات وسط قطاع غزة