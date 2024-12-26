محافظ دمياط: دعم متواصل لمنظومة الاستثمار وجذب المستثمرين ورفع معدلات النمو الاقتصادي

الخميس 26/ديسمبر/2024 - 02:36 ص

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، حيث تقدم بالتهنئة له لتوليه هذه المهمة، كما أعرب عن خالص أمنياته بدوام التوفيق والسداد، وتحقيق المردود الإيجابي على المنطقة والمستثمرين بها.

وقد جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة وآليات توفير مناخ ملائم للاستثمار بها، واللوائح المنظمة للمشروعات بها طبقًا لضوابط المناطق الحرة، وكذلك موقف خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمنطقة.

وأكد محافظ دمياط اهتمامه بهذا الملف، حيث أشار إلى قيامه بزيارة المنطقة وعدد من المصانع بها للوقوف ميدانيًا على سير العمل ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والمعايير البيئية، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار ودعمها بشكل كامل، وجذب المستثمرين بما يدعم عجلة الاقتصاد والتنمية، ولفت أنه يتم العمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة، بما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة ودعم تلك الأهداف.

وعلى جانب آخر، التقى المحافظ مع عدد من المستثمرين بالمنطقة، لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥، وآليات الإعداد لمؤتمر سنوى لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها لدعم عجلة التنمية على أرض المحافظة ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، حيث ناقش الدكتور أيمن الشهابى آليات تعزيز التعاون فى هذا السياق وبما يدعم أهداف التنمية المجتمعية وأيضًا الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات.

والتقى الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعظيم دور مجلس أمناء المدينة فى أعمال تنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان برؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أنه تم خلال اللقاء استعراض مشكلة الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم المتواجدة خارج نطاق المدينة، التى تؤرق سكان المدينة، من جانبه وعد وزير الإسكان بالتدخل العاجل والتواصل مع وزير شئون البيئة، لسرعة حل تلك المشكلة من جذورها.