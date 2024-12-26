خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. هشام طلعت مصطفى يقترح الاستعانة بالخبرات الناجحة

الخميس 26/ديسمبر/2024 - 02:01 ص

وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة.

وشارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن مشكلة العملة الصعبة كانت هي أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز.