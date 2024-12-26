محافظ مطروح يضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الخميس 26/ديسمبر/2024 - 02:19 ص

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمطروح؛ بما تتيحه من تعليم نوعى متميز بشارع على حميدة بمرسى مطروح، على مساحة إجمالية ٨ آلاف متر مربع وبتكلفة ١١٣ مليون جنيه، وذلك فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنمية.

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المدرسة تتكون من ٢ مبنى، كل منها يتكون من دور أرضى و٣ أدوار متكررة ( إقامة ـ بها مطعم ومبيت للطلاب، ومبنى تعليمى يضم ١٢ فصلًا) للبنين والبنات بالإضافة إلى فناء.

كما وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حجر أساس المعهد الأزهرى للفتيات بمنطقة الكيلو ٤ إعدادى _ثانوي، وذلك فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنمية.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المعهد يقام على مساحة الكلية للمشروع ٢٨٣٦ مترا مربعا ومساحة المبنى ٧٥٠ مترا مربعا، بتكلفة إجمالية ٢٤ مليونا و٥٦٩ ألف جنيه، ومكون من ثلاثة طوابق أرضى واثنين علوى يضم ١٣ فصلا، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة ضمن الخطة الاستثمارية للأزهر الشريف.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على سرعة التنفيذ وإزالة كافة العقبات لسرعة الانتهاء من كل الأعمال خلال ١٠ أشهر بدلا من عام لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وبما يستوعب مزيدا من الكثافة ويمنع التسرب من التعليم خاصة مع الإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهري.

وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ملعب الإكليرك متعدد الأغراض الرياضية يشمل ملعب كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد بمركز شباب الهلال بالكيلو ٧ بمدينة مرسى مطروح بتكلفة بلغت مليونا و٩٦٠ ألف جنيه؛ وذلك فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنموية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير خلال اتصال تليفونى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ على دعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة وما تمت إضافته من ملاعب وأنشطة شبابية مختلفة.

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الافتتاح عددا من العروض الرياضية للاعبى النادى شملت الكاراتية والسلة واليد، بالإضافة إلى تفقد صالة أجهزة الألعاب الرياضية.

وأكد محافظ مطروح على أهمية تعريف المواطنين بما يضمه النادى من أنشطة وتحفيز الشباب على المشاركة مع فتح أبوابه للجميع والاستغلال الأمثل للأجهزة والإمكانيات الرياضية المتطورة بالنادى خاصة مع تواجده وسط منطقة سكنية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال مشروع إنشاء وحدة تراخيص المحال العامة بمركز مطروح بتكلفة ١٦.٦ مليون جنيه على مساحة ٣١٦ مترا مربعا؛ فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى ١٠٩ لمعركة وادى ماجد.

وأوضح اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، أن المبنى مكون من بدروم وجراج للعاملين ودور أرضى لاستقبال خدمة مواطنين وصالة انتظار ومكتب إداري، ودورات المياه وبوفيه، كما يشمل الدورين الأول والثانى ١٣ مكتبا إداريا وعددا من المكاتب الأخرى.

وأكد محافظ مطروح، أهمية إنشاء مبنى وحدة تراخيص المحال العامة مع الترحيب بمقترح ضم المكاتب الفنية المشابهة كإصدار رخص المبانى والإشغالات وغيرها بالمبنى بما ييسر تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الثلاثاء، أعمال مشروع استكمال إنشاء مبنى متعدد الأغراض تجارى وإدارى وسكنى بمنطقة الكيلو ٤ شرق مرسى مطروح، على مساحة ١٧٥٥ مترا مربعا؛ فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى مع تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية والتنموية.

وأوضح محافظ مطروح أن جهاز التعمير يقوم باستكمال أعمال الإنشاءات وإجراء تعديلات عليها؛ بما يتوافق مع الاستغلال الأمثل لقيمة المبنى الاستثمارية والاقتصادية، ومع ما يضمه المبنى من مناطق تجارية حيث يضم دورا أرضيا لعدد من المحلات التجارية على الشارع مباشرة بمساحات من ٢٥مترا مربعا إلى ٨٥ مترا مربعا، وحضانة أطفال ومساحة صالحة لاستغلالها كمعرض بمساحة ١٢٠مترا مربعا، والدور الأول يضم ١٤ وحدة إدارية، أما الدورين الثانى والثالث فيضمان ٢٠ وحدة سكنية منها غرفتان وأخرى ثلاث غرف، و٤ وحدات إدارية.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى فى إعادة التصميم الفنى للمبنى بما يتيح مزيدا من الاستغلال الأمثل والفرص الاستثمارية لمستغلى المركز الخدمى وتحقيق مزيد من النفع والخدمات للمواطنين.

