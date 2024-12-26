4 قتلى في هجوم أوكراني على كورسك الروسية

أدت ضربة أوكرانية، الأربعاء، إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة بجروح في بلدة لغوف الروسية في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال الحاكم ألكسندر خينشتين على تلغرام "نتيجة القصف الهمجي من القوات المسلحة الأوكرانية على لغوف المسالمة، قتل ثلاثة أشخاص وتوفي شخص آخر لاحقا في المستشفى" بعد إصابته بجروح.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 3000 جندي كوري شمالي قتلوا أو أصيبوا في المعارك المحتدمة في كورسك.

وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، إن موسكو كثفت هجماتها على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بمنطقة في كورسك الروسية وزادت الضغط في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.