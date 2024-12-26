محافظ الشرقية: طفرة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين

الخميس 26/ديسمبر/2024 - 01:52 ص

حققت محافظة الشرقية تقدمًا كبيرًا فى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحى فى إطار المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة».

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالجهود الكبيرة التى تبذلها مديرية الشئون الصحية وفريق العمل بمركز الخدمات الطارئة والمشروع القومى «رعايات مصر»، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين مختلف القطاعات الصحية يعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما أثنى على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتنسيق الفعال بين المستشفيات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة أنه خلال الأسبوع العشرين منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة» فى أغسطس ٢٠٢٤ م، تم تقديم خدمات طبية متميزة لـ١٦٦٩ مريضًا من محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، شملت:

تسكين ١٠٧٥ حالة بالرعاية المركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب. و١٥٨ حالة بالعناية المركزة للقلب.

و٢٣٣ طفلًا بالحضانات.

و٦٧ طفلًا بالرعاية المركزة للأطفال.

بالاضافة إلى تسكين ٩ حالات سموم بعناية السموم.

وتسكين حالة واحدة بعناية الحروق.

كما تم تحويل وتنسيق ١٢٦ حالة مرضية لإجراء تدخلات جراحية متقدمة، من بينها ٧ حالات قسطرة قلبية طارئة، وحالتان لإذابة الجلطات الدماغية، وحالتان لجراحة متقدمة للأطفال.

وأضاف وكيل الوزارة بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الـ١٩ أسبوعا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ٢٥٢٤١ مريضا، ليصل بذلك إجمالى من تم تقديم الخدمة لهم ٢٦٩١٠ مرضى خلال ٢٠ أسبوعا، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوى الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.