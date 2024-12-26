محافظ بورسعيد: توفير فرص العمل للشباب.. والمحافظة ليس بها أزمة وظائف

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد ليس بها أزمة وظائف.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن الدليل على كلامه أن ١٥٪ فقط من العاملين فى مصانع المنطقة الحرة للاستثمار من أبناء بورسعيد منهم ٨٥٪ امرأة.

وأرجع محافظ بورسعيد ذلك إلى أن شباب بورسعيد يريدون العمل كتجار، نافيا ما يتردد بأن هناك رفضا من أصحاب المصانع لعمل أبناء بورسعيد بها.

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه سيجرى الحصول على أرض الفنار من النادى المصرى التى كانت مخصصة له فى وقت سابق.

وأشار المحافظ،، إلى أنه سيجرى تخصيص أرض مركز شباب الاستاد على مساحة ٧٠٠٠ متر لصالح النادى المصري، لإنشاء فندق كبير باسم النادي.

وأعلن محافظ بورسعيد عن أن إيرادات الفندق بالكامل ستكون لصالح النادى المصري، ومن سينشئ الفندق هو رجل السياحة كامل أبوعلي، رئيس النادى المصرى الحالي.

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد بها ١٤٩ ألف وحدة سكنية إداري واجتماعي وتعاوني.

وأشار المحافظ، إلى أن بورسعيد بها ١٠٥ آلاف وحدة سكنية إداري، و٤٤ ألف وحدة مشروعات إسكان اجتماعى وتعاونى جرى بناؤها من خلال المحافظين السابقين، بإجمالى ١٤٩ ألف وحدة سكنية.

وشدد محافظ بورسعيد على أن صياغة عقود مشروعات الإسكان التى سيجرى طرحها للمتقدمين منذ عام ٢٠١٣ ستتضمن حظر التصرف فى الوحدة السكنية حتى تصل إلى المستحقين فقط.