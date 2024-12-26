فلسطين.. شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في جباليا البلد شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "رضوان" في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

وأمس الأربعاء قال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء وأكثر من 15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "دلول" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.