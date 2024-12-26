مطران اللاتين بمصر يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل مطران اللاتين بمصر محافظ الإسكندرية الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد، مساء الأربعاء، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح_عليه السلام_الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام.

وأوضح أن تلك الأعياد تحمل رسالة المحبة، وتشجع على تعزيز روح التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي أن مصر تدعم ركائز السلام والأمن العالمي وتدعو للاستقرار قولًا وعملًا، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عامًا سعيدًا يملؤه الخير واليمن والبركات وأن تعود تلك الأعياد علي جموع المصريين وعلى وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء.

وذلك بمقر مطرانية اللاتين الكاثوليك بالإسكندرية، والمنسينيور/ أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين، وعدد من السادة الآباء الفرنسيسكان والراهبات من مختلف الرهبانيات

وفي كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته الأخوة الإقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأشار إلى أن تلك الأعياد تحمل معها رسالة المحبة والسلام، وتعتبر فرصة رائعة للتقارب وتعزيز الأواصر بين الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بروح العطاء والفرح، كما تذكرنا دائمًا بكوننا نسيج مصري واحد، متمنيًا أن تنعم مصر بالأمان والاستقرار.

