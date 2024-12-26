رئيس نادي غزل المحلة يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة سموحة

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب واللاعبين.

وجاء اجتماع المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة مع اللاعبين والجهاز الفني، على هامش استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

جلسة خليل جاءت في إطار دعم وتحفيز الفريق قبل مواجهة سموحة، مؤكدًا أن غزل المحلة يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى على رأسه شوقي غريب، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين.

رئيس نادي غزل المحلة يؤكد ثقته في شوقي غريب واللاعبين

وطالب خليل اللاعبين ببذل أقصى جهد لهم خلال لقاء سموحة لتحقيق الفوز والعودة إلى مسار الانتصارات؛ وذلك لإسعاد جماهير غزل المحلة التي تقف دائما خلف الفريق.

وفي ختام جلسته، أكد وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء قوي ومشرف يليق بهم وبتاريخ غزل المحلة، وقدرتهم على وضع الفريق في المكانة التي تليق به وبتاريخه في بطولة الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني شوقي غريب، لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.