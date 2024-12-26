ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس نادي غزل المحلة يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة سموحة

المهندس وليد خليل
المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب واللاعبين.

وجاء اجتماع المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة مع اللاعبين والجهاز الفني، على هامش استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

جلسة خليل جاءت في إطار دعم وتحفيز الفريق قبل مواجهة سموحة، مؤكدًا أن غزل المحلة يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى على رأسه شوقي غريب، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين.

رئيس نادي غزل المحلة يؤكد ثقته في شوقي غريب واللاعبين 

وطالب خليل اللاعبين ببذل أقصى جهد لهم خلال لقاء سموحة لتحقيق الفوز والعودة إلى مسار الانتصارات؛ وذلك لإسعاد جماهير غزل المحلة التي تقف دائما خلف الفريق.

وفي ختام جلسته، أكد وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء قوي ومشرف يليق بهم وبتاريخ غزل المحلة، وقدرتهم على وضع الفريق في المكانة التي تليق به وبتاريخه في بطولة الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني شوقي غريب، لمواجهة نظيره سموحة، اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.

غزل المحلة رئيس نادي غزل المحلة شوقي غريب سموحة الدوري الممتاز وليد خليل المهندس وليد خليل لاعبي غزل المحلة اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة مباراة غزل المحلة وسموحة