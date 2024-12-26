إعلام إسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت في "ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل المحتجزين

قال إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مصادر في فريق التفاوض، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عن حركة حماس والسيطرة على غزة تسببت في "ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل المحتجزين، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط في مستوطنة نتيف هعسرا بغلاف غزة وسيارات الإسعاف تهرع للمكان، وجاري تشخيص سقوط الصاروخ.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ومساء أمس الأربعاء، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 20 آخرين في قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة. وأفاد إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.