إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، أن هناك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ألقى شبان فلسطينيين خلالها زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال شرقي نابلس.

وأمس الأربعاء قال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء وأكثر من 15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "دلول" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما نتج عن قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على أرض أبو مهادي غربي النصيرات وسط قطاع غزة، عدة إصابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.