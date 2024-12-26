موسكو: نأمل في استئناف جهود جلب الأطفال الروس من سوريا

قالت المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا، الأربعاء، إنها تأمل في استئناف الجهود الرامية إلى جلب الأطفال الروس من سوريا عندما يستقر الوضع في البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن هذه الجهود قد بدأت منذ عام 2018، حيث تم جلب ما يقرب من 600 طفل من مخيمات اللاجئين السوريين إلى أقاربهم في روسي.

وأضافت أن "الوضع السياسي صعب للغاية الآن فلقد تم تعليق هذه الجهود، لكننا تمكنا من إجلاء مجموعة من 26 طفلًا منذ فترة".

ولفتت المسؤولة الروسية إلى أنه "بمجرد أن يستقر الوضع، آمل أن تستأنف الجهود".