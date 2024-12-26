إعلام إسرائيلي: صاروخ يسقط في مستوطنة نتيف هعسرا بغلاف غزة وسيارات الإسعاف تهرع للمكان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن صاروخ سقط في مستوطنة نتيف هعسرا بغلاف غزة وسيارات الإسعاف تهرع للمكان، وجاري تشخيص سقوط الصاروخ.

وقال إعلام فلسطيني، مساء أمس الأربعاء، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 20 آخرين في قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت روبوتًا مفخخًا قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى في قسم العناية المركزة.