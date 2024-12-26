الداخلية السورية: مقتل 14 من قوى الأمن في كمين نصبه مسلحون في طرطوس

قالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، أن هناك نحو 14 قتيل من قوى الأمن سقطوا في كمين نصبه مسلحون في طرطوس.

وأضاف وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، أن الداخلية السورية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها.

وتابع: تضحياتنا لن تتوقف حتى تحقيق الاستقرار وبسط الأمن للشعب السوري.

وفي وقت سابق، دعا وزير الداخلية السوري، عناصر النظام السابق أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام السابق في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليمها فورًا إلى السلطات المختصة.

وقال أن الحكومة أعطت مدة زمنية محددة لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التسليم قبل انتهاء تلك المدة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.